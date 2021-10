Kena Bridge of Spirits è un successo: recuperati i costi di sviluppo

Come testimoniato dalla nostra recensione di Kena Bridge of Spirits, l'avventura firmata Ember Lab disponibile su PC, PS5 e PS4 si è rivelata una gradita sorpresa che ha fatto breccia nel cuore di tanti giocatori.

Gli ottimi riscontri ottenuti dal gioco hanno aumentato le possibilità che Kena Bridge of Spirits possa arrivare anche su Xbox e Switch in futuro, allargando ulteriormente il proprio bacino d'utenza. Ma esattamente quanto sono stati grandi i risultati di Kena? Stando a un report di Bloomberg, la performance commerciale del gioco ha già consentito di rientrare nei costi di sviluppo. A rivelarlo sono stati i fratelli Mike e Josh Grier, fondatori di Ember Labs, pur senza rivelare numeri precisi in termini di copie vendute. Indipendentemente dalle vendite, comunque, Kena si può già considerare un successo dato che ora inizierà a generare profitti per la compagnia.

I Grier hanno inoltre raccontato a Bloomberg alcuni retroscena sulla presentazione del gioco avvenuta in occasione della presentazione di PS5 nel 2020, svoltasi in digitale a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19. Nonostante le difficoltà i due fratelli hanno partecipato con piacere all'evento registrando dai loro uffici il video volto a presentare Kena, ma a causa del distanziamento sociale il cameramen ha dovuto registrare completamente protetto da una tuta: "Era completamente immerso in una tuta protettiva ed ha sudato tutto il tempo. È stato fatto tutto in maniera professionale ma è stato anche molto strano".

Dopo il successo di Kena, non resta che attendere di scoprire cosa riserverà il futuro ai ragazzi di Ember Lab.