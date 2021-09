Kena Bridge of Spirits nel suggestivo trailer di lancio: ecco Photo Mode e feature PS5

Tra le ricchissime nuove uscite della settimana, si fa finalmente strada anche Kena: Bridge of Spirits, intrigante produzione Indie originariamente attesa sul finire del 2021.

Colpito da un rinvio, il promettente Action Adventure è ora pronto ad approdare sul mercato videoludico nel corso della giornata di domani, martedì 21 settembre. Per festeggiare l'imminente debutto, il team di Ember Lab, alla sua prima esperienza con lo sviluppo di videogiochi, ha deciso di pubblicare un suggestivo trailer di lancio. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato ci accompagna alla scoperta degli splendidi scenari naturali di Kena: Bridge of Spirits, popolati da pericoli, ma anche dagli adorabili Rot.



Con il video, la software house ha inoltre colto l'occasione per confermare il supporto dell'Action Adventure a molteplici feature di PlayStation 5. Oltre al già confermato utilizzo di feedback aptico e grilletti adattivi di DualSense, Kena: Bridge of Spirits sfrutterà anche le schede Attività della console, con oltre 200 video già pronti a offrire supporto ai giocatori che dovessero trovarsi in difficoltà con l'avanzamento nell'avventura. Sull'hardware Sony sarà inoltre possibile optare per una Fidelity Mode, con risoluzione in 4K nativo e frame rate a 30 fps, oppure per una Performance Mode, con risoluzione in 4K upscalati e frame rate a 60 fps. Sul fronte PC, si segnala inoltre il supporto alle DirectX 12.



Infine, il trailer di lancio di Kena: Bridge of Spirits conferma anche la presenza in-game di una Modalità Fotografica, che consentirà ai giocatori di immortalare i Rot e la protagonista nelle pose più disparate, su PS5, PS4 e PC (via Epic Games Store).