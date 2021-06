Da Kena a The Pathless: Sony accende i riflettori sugli Indie PS4 e PS5 per l'E3 2021

Di recente, i vertici di casa Sony hanno confermato che i PlayStation Studios sono al lavoro su oltre 25 esclusive, molte delle quali rappresentate da nuove IP pronte a debuttare su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Tra i focus del colosso videoludico trovano però spazio anche le produzioni a firma degli sviluppatori indipendenti, sia quelle già disponibili sul mercato sia quelle in arrivo nei prossimi mesi. Per accendere i riflettori sui giochi ritenuti più meritevoli, Sony ha pubblicato un video interamente dedicato ai titoli indie disponibili su PlayStation 5. Visionabile in apertura a questa news, il filmato offre un interessante riepilogo delle produzioni che Sony ritiene più rappresentative per l'immaginario indie sull'hardware next-gen.



Sul fronte dei giochi già disponibili sul mercato, troviamo citati The Pathless (PS5, PS4 e PC), Bugsnax (PS5, PS4 e PC), Oddworld Soulstorm (PS5, PS4 e PC). In merito a quest'ultimo, segnaliamo il possibile esordio di Oddworld Soulstorm su Xbox One e Xbox Series X|S. Tra i titoli in arrivo nei prossimi mesi, sono invece citati l'attesissimo Kena: Bridge of Spirits (PS5, PS4 e PC), con Day One fissato al 24 agosto 2021, Jett: The Far Shore (PS5, PS4 e PC), in arrivo nel 2021, Nour: Play with Food (PS5, PC) e Sifu (PS5, PS4 e PC), in arrivo nel 2021.



GameSpot USA ha invece diffuso una lista dei giochi indie per le console Sony che dovrebbero essere presenti all'E3 di Los Angeles: Anno Mutationem, Batora Lost Haven, Beasts of Marvavilla Island, Black Book, Chernobylite, Death Trash, Endling, Eternal Cylinder, Ghostrunner 2, Kitsune Tails, Kung Fu Kickball, Lamentum, Onsen Master, Serial Cleaners, Severed Steel, Shadow Warrior 3, Trifox e White Shadows.