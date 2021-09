Kena Bridge of Spirits: trapelano i primi 50 minuti di gioco tratti da PS5

Mancano ancora poche ore al lancio di Kena: Bridge of Spirits, ma i ragazzi di Ember Lab hanno già distribuito delle copie del gioco ai membri della stampa e ai content creator di tutto il mondo. In rete, quindi, stanno già emergendo dei video di gameplay, come quello che vi mostriamo oggi.

Il filmato di cui vi parliamo mostra i primi 50 minuti dell'avventura registrati su PlayStation 5. La qualità dell'encoding, purtroppo, è piuttosto scarsa, inoltre è stato caricato alla risoluzione 720p. In ogni caso, il video ci offre uno spaccato dei primi istanti dell'avventura di Kena, la cui visione potrebbe risultare molto interessanti a chi tra voi non ha paura degli spoiler. Chiaramente, se non volete alcuna anticipazione, vi consigliamo di restarne alla larga.

All'uscita di Kena: Bridge of Spirits, fissata per domani 21 settembre su PS5, PS4 e PC via Epic Store, mancano ormai pochissimo. Sulle piattaforme di casa PlayStation è anche già cominciato il pre-caricamento dei file di gioco, le cui dimensioni variano tra i 17,81 GB di PS5 e gli 8,29 GB di PS4. Quest'oggi, inoltre, i ragazzi di Ember Lab hanno anche annunciato l'edizione fisica di Kena Bridge of Spirits. Noi, dal canto nostro, vi diamo appuntamento a domani mattina alle 10:00 sul canale Twitch di Everyeye, orario a partire dal quale cominceremo a giocare a Kena Bridge of Spirits in diretta!