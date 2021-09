Kena Bridge of Spirits tra update e possibili DLC: Ember Lab promette un supporto duraturo

Non pago delle anticipazioni condivise dal fratello Josh Grier sul possibile Kena Bridge of Spirits su Switch e Xbox, il co-fondatore di Ember Lab Mike Grier sottolinea come l'intenzione degli sviluppatori sia quella di supportare ancora a lungo l'avventura fantasy appena approdata su PC, PS4 e PlayStation 5.

Nel corso di un'intervista concessa a IGN.com, l'esponente della software house indie evita inutili giri di parole nel sottolineare come "vogliamo assolutamente supportare il gioco. Sappiamo che le persone amano la modalità Foto e il combat system, quindi stiamo pensando a contenuti o interventi che contribuiscano a espandere l'esperienza con nuovi scenari, o forse con elementi aggiuntivi per il sistema di combattimento".

La grande accoglienza ricevuta da Kena Bridge of Spirits, quindi, sprona il team guidato dai fratelli Grier a dare seguito alle richieste di nuovi contenuti e "aggiornamenti ludici" provenienti dalla community. A tal proposito, Mike Grier rimarca il concetto appena espresso e spiega che "vogliamo apportare alcuni update alla modalità fotografica, i fan ci hanno chiesto alcune funzionalità che sarebbero facili da implementare. Quindi sì, sicuramente supporteremo Kena per un po'. Sai, siamo una piccola squadra ma siamo molto entusiasti di vedere le persone che reagiscono in questo modo al nostro titolo. Perciò vogliamo ascoltare i fan, seguire i loro feedback e impegnarci per supportare il gioco ancora per... beh, per il prossimo futuro".

