Kena Bridge of Spirits: l'update da PS4 a PS5 sarà gratuito

Con l'imminente passaggio alla prossima generazione di console c'è sempre più curiosità da parte degli utenti che vorrebbero sapere maggiori informazioni sulla presenza di upgrade gratuiti per i titoli in uscita prossimamente. Stando ad un tweet di Ember Lab, il nuovo Kena: Bridge of Spirits sarà tra i giochi che supporteranno questa funzionalità.

Rispondendo ad un fan su Twitter, l'account ufficiale del gioco ha infatti confermato che gli utenti che acquisteranno il prodotto in versione PlayStation 4 potranno poi scaricarne senza alcun costo aggiuntivo anche l'edizione per PlayStation 5. Sebbene sia stata confermata l'assenza di pagamento per l'upgrade, non sono ancora chiari i dettagli sulla durata della "promozione". Secondo gli sviluppatori, infatti, potrebbe esserci un preciso arco temporale entro il quale i giocatori potranno approfittare per effettuare l'aggiornamento, un po' come annunciato da Electronic Arts per il suo Madden NFL 21.

Vi ricordiamo che Kena: Bridge of Spirits è stato annunciato all'evento dedicato ai giochi PlayStation 5 dello scorso 11 giugno 2020 e la sua uscita è prevista entro la fine dell'anno esclusivamente sulle console Sony e su PC.

