Kena Bridge of Spirits: upgrade gratis da PS4 a PS5, la conferma di Ember Lab

Tra i giochi più attesi del 2021, Kena Bridge of Spirits ha finalmente ricevuto una data d'uscita in occasione dell'ultimo PlayStation State of Play. Il lancio della promettente avventura di Ember Lab è attualmente prevista su PC via Epic Games Store e in esclusiva console su PlayStation 4 e PS5 per il 24 agosto 2021.

Mancava solo un ultimo aspetto da chiarire, ossia il piano per l'aggiornamento grafico e tecnico da PS4 a PS5, che per fortuna sarà gratuito. Nella notte, rispondendo alla domanda di un fan curioso su Twitter, il team di sviluppo ha confermato che sulle piattaforme di casa Sony sarà sufficiente un unico acquisto per usufruire di Kena Bridge of Spirits su entrambe le console: l'upgrade da PS4 e PS5 sarà infatti totalmente gratis. Con tutta probabilità molti di voi lo avevano già immaginato, ma la conferma da parte di Ember Lab si è rivelata ugualmente molto gradita.

Kena: Bridge of Spirts è un gioco di azione e avventura che vedrà una giovane eroina di nome Kena intraprendere un viaggio per risanare il suo mondo. Un tempo maestoso, è stato colpito da una strana maledizione che ha prosciugato la vita dalle foreste. Durante quest'impresa potrà fare affidamento su spiriti timidi e illusori chiamati Rot, che conferiscono alla giovane ragazza nuove abilità che le consentono di trasformare l'ambiente. Il gioco ha catturato fin da subito la nostra attenzione per l'affascinante stile artistico e la tecnica sopraffina con il quale sono stati modellati i personaggi e le ambientazioni. Su PlayStation 5 sfrutterà appieno anche le potenzialità del DualSense. Ne saprete di più leggendo l'anteprima di Kena Bridge of Spirits curata da Giuseppe Arace.