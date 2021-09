Kena Bridge of Spirits, versioni PC e PS5 a confronto: framerate ed effetti grafici

Oltre che su PlayStation 4 e PS5, console sulle quale è approdato in esclusiva temporale, Kena: Bridge of Spirits è stato lanciato anche su PC via Epic Games Store. Il canale specializzato ElAnalistaDeBits non si è quindi lasciato sfuggire l'occasione di mettere confronto le due migliori versioni del gioco di EmberLab.

Il filmato che potete visionare in apertura di notizia mette a confronto le versioni PS5 e PC di Kena: Bridge of Spirits. Sulla console di Sony, l'action/adventure offre due distinte modalità grafiche: una che privilegia la qualità con una presentazione in 4K (2160p) e 30fps, e un'altra che invece punta sulle performance offrendo una risoluzione dinamica 4K (con una media di 1800p) e i 60fps. Il framerate di riferimento risulta essere stabile in entrambi i casi. Per raggiungere i 60fps, la modalità Performance sacrifica la risoluzione delle ombre (sono meno nitide) e la vegetazione (appare meno fitta): in ogni caso, ElAnalistaDeBits consiglia di giocare con la Performance Mode, poiché i sacrifici grafici sono minimi e perfettamente controbilanciati dal raddoppio del framerate.

Su PC, ovviamente, la resa grafica e la fluidità dipendono dalla macchina a disposizione. Questa versione del gioco, in ogni caso, è potenzialmente in grado di offrire ombre, occlusione ambientale, anti-aliasing e distanza di visualizzazione migliori rispetto alla Quality Mode di PS5. Le texture e la vegetazione risultano invece essere molto simili a quelle offerte sulla console next-gen. ElAnalistaDeBits fa infine notare che su entrambe le piattaforme di gioco ci sono alcune cinematiche che non girano in real time e che non superano i 24fps.

Maggiori dettagli li trovate nel video in cima a questa notizia, mentre se volete scoprire cosa ne pensiamo del gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Kena: Bridge of Spirits.