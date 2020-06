Kena Bridge of Spirits: la Video Anteprima del magico action per PS5, PS4 e PC

Tra le più grandi sorprese dell'evento di presentazione di PlayStation 5 c'è senza dubbio stato l'annuncio di Kena: Bridge of Spirits, un intrigante action che promette di catapultarci in un magico mondo popolato da spiriti smarriti e tenere creature.

Anche se è stato annunciato per PlayStation 5, il titolo di Ember Lab, studio fondato nel 2009 dai fratelli Josh e Mike Grier, arriverà entro la fine del 2020 anche su PS4 e PC. La protagonista dell'avventura è un'eroina combattiva e dotata di straordinarie abilità, ma che non ha ancora completato il suo percorso di maturazione e crescita interiore. Un po' apprendista Jedi, un po' maga, Kena è in grado di percepire il fluire dell'energia che permea l'universo incantato.

Kena: Bridge of Spirits non ci ha catturato solamente per il suo intrigante concept, ma anche per la sua promessa di sfruttare a dovere le funzionalità distintive del DualSense di PlayStation 5: a titolo di esempio è stata citata la capacità del nuovo controller di simulare la tensione della corda dell'arco grazie al feedback aptico. La nostra Cristina Bona ha approfondito l'argomento e ha raccolto tutte le informazioni finora note nella sua anteprima di Kena: Bridge of Spirits, alla quale consigliamo di associare la visione della Video Anteprima in apertura di notizia!