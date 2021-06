Kena Bridge of Spirts: questa sera assisteremo ad una presentazione estesa

Siete curiosi di scoprire maggiori informazioni su Kena: Bridge of Spirts? Sappiate allora che stanno per arrivare tanti nuovi dettagli nel corso delle prossime ore.

Come ci ricorda infatti l'insider GermanStrands, tra i vari protagonisti confermati al Tribeca Games Festival di questa sera troviamo anche Kena: Bridge of Spirts e, stando alle parole dell'utente Twitter, quella alla quale assisteremo sarà una presentazione estesa. Sembra quindi che sia giunto il momento di dare uno sguardo più approfondito all'attesissima esclusiva PC e PlayStation in arrivo il prossimo 24 agosto 2021. Per chi fosse curioso di sapere quali saranno gli altri titoli mostrati nel corso della diretta, sappiate che ad accompagnare Kena vi saranno anche 12 minutes, Sable e Lost in Random, senza contare la partecipazione di grandi personalità dell'industria videoludica come Hideo Kojima e Reggie Fils-Aime.

Vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa sono stati mostrati degli splendidi screenshot di Kena Bridge of Spirtis. Di recente sono state inoltre diffuse tante informazioni sul gameplay e sul supporto al DualSense di Kena Bridge of Spirit, titolo che farà largo utilizzo di tutte quelle che sono le funzionalità esclusive di PlayStation 5.