Kena: come ottenere punti Karma per sbloccare nuovi poteri

Kena: Bridge of Spirits è disponibile dal 21 settembre 2021 su PC, PS5 e PS4. Dopo una lunga attesa i giocatori possono finalmente godersi l'evocativa avventura di Ember Lab, accompagnando la giovane Kena nel suo viaggio in un mondo fantastico minacciato da terribili creature corrotte.

I combattimenti sono quindi un elemento chiave nel gameplay dell'opera, e come in ogni Action/Adventure che si rispetti anche Kena può ottenere potenziamenti e nuove abilità con il passare delle ore. Ma per ottenere i preziosi upgrade è necessario anzitutto accumulare una corposa quantità di Punti Karma, la valuta principale all'interno di Bridge of Spirits. Il Karma non solo consente di acquistare i poteri avanzati, ma sblocca anche nuove caratteristiche per i Rot, buffe creaturine che accompagnano la protagonista nel suo viaggio. Raccogliere tale "moneta" è quindi fondamentale per essere pronti ad affrontare le sfide avanzate del gioco.

Si possono ottenere Punti Karma in 5 modi diversi:

Sconfiggendo i nemici

Sradicando i fiori corrotti

Ripulendo le varie parti del mondo dalla corruzione

Risolvendo enigmi

Riposizionando le state raffiguranti gufi e gatti

La maggior parte di queste attività sono legate all'avventura principale e dunque non sarà complicato accumulare Karma in gran quantità. Può invece capitare di perdersi per strada qualche statua, da trovare setacciando con attenzione gli scenari circostanti. Le statue richiedono di essere posizionate in specifici punti facendosi aiutare dai Rot, che al nostro comando solleveranno i gatti o gufi di pietra per trasportarli in un punto specifici in genere mai troppo lontano dal luogo in cui abbiamo recuperato il prezioso oggetto.

Quali potenziamenti ottenere per primi

Una volta accumulata una quantità sufficiente di Punti Karma, arriva il momento di spenderli per migliorare le capacità della nostra Kena. E soprattutto nelle fasi iniziali di gioco, migliorare la resistenza del nostro scudo spirituale tramite Shield Health+ offre una difesa maggiore dall'assalto delle aggressive creature ostili, rivelandosi molto utile almeno fino a quando non riusciremo a migliorare l'energia vitale della protagonista con gli upgrade avanzati. Per ottenere questo potenziamento, però, è necessario che i Rot abbiano raggiunto il livello 2 di esperienza.

Altre abilità caldamente consigliate sono il Parry Counter e il Focus. Nel primo caso diviene più semplice respingere gli attacchi nemici, nel secondo invece diminuisce il tempo necessario per Kena nel prendere la mira con il suo arco magico. Si tratta di vantaggi che renderanno più semplice prendere confidenza da subito con le meccaniche ludiche del titolo firmato Ember Lab e partire avvantaggiati contro le prime sfide dell'avventura. Non dimenticate inoltre che anche le abilità dei Rot in Kena Bridge of Spirits possono essere evolute, rendendo i nostri piccoli amici delle risorse indispensabili.

Per ulteriori dettagli su uno dei titoli più interessanti dell'autunno 2021, la nostra recensione di Kena Bridge of Spirits per PS5 vi rivelerà tutti i dettagli più importanti di questo coinvolgente viaggio.