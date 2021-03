Kena conquista lo State of Play: l'avventura PS5 sembra una meraviglia!

L'ultimo gameplay trailer di Kena Bridge of Spirits mostrato allo State of Play ha saputo catturarci: scopriamo tutti i dettagli su questa nuova avventura per PS5, PS4 e PC che sarà disponibile ad agosto.

Sin dalla sua presentazione ufficiale, la fiaba delicata e oscura tratteggiata dalle fucine digitali di Ember Lab è riuscita a ritagliarsi una grande visibilità e un posto speciale nel cuore degli appassionati di platform adventure, e il trailer dello State of Play non ha fatto altro che confermare le ambizioni di quest'opera.

Ad alimentare le speranze dei fan non è soltanto l'incredibile comparto grafico mostrato dai ragazzi di Ember Lab, ma anche un sistema di gioco che sembra mescolare alla perfezione azione, esplorazione e riflessione all'interno di un canovaccio narrativo impreziosito dalla presenza dei Rot, delle simpatiche creature che collaboreranno con la protagonista per aiutarla a riportare la loro amata Foresta al suo antico splendore.

Per saperne di più, oltre al video che campeggia a inizio articolo vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche il nostro ultimo speciale su Kena Bridge of Spirits, con tutte le considerazioni e le analisi di Giuseppe Arace sulle prospettive di questa ambiziosa avventura in arrivo su PC, PS4 e PlayStation 5 a partire dal 24 agosto.