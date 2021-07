Da Kena a Death's Door, passando per Tunic e 12 Minutes: i migliori giochi indie in uscita

In compagnia di Alessandro Bruni e Marco Mottura, siamo andati alla scoperta dei videogiochi indipendenti più interessati che sono destinati ad arrivare nei prossimi mesi su PC e console.

Nella cornice dell'EyeExpo e dell'appuntamento con gli INDIEspensabili, il dinamico duo della redazione di Everyeye è andato alla ricerca delle produzioni videoludiche indie più promettenti che si preparano ad approdare su PC e console, soffermandosi sui singoli titoli che, per qualità del gameplay e unicità della grafica e del comparto artistico, promettono di ritagliarsi un ampio spazio nel cuore e nella mente degli appassionati.

Il focus di Bruni e Mottura è estremamente ricco di spunti di riflessione e, al tempo stesso, di analisi sui progetti più rappresentativi della scena indipendente. Dall'ambiziosa avventura fantasy Kena Bridge of Spirits al thriller 12 Minutes, passando per titoli dalle reminiscenze zeldesche come Tunic e Little Devil Inside, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Chi vi scrive, ad esempio, non vede l'ora di mettere le mani sull'action GDR Death's Door, sullo sparatutto ruolistico The Ascent e sull'insolito simulatore felino Stray: date perciò un'occhiata al nostro ultimo video speciale e fateci sapere con un commento quali sono i videogiochi indie che attendete maggiormente.