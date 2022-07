Kenichi Okuma sconfitto dalla malattia: ci lascia il compositore di Super Smash Bros

Nella giornata di venerdì 22 luglio 2022, è venuto a mancare Kenichi Okuma, celebre compositore videoludico, che aveva firmato - tra gli altri - parte della colonna sonora di Super Smash Bros Brawl, esordito su Nintendo Wii nel corso del 2008.

La conferma ufficiale della triste notizia arriva ad alcuni giorni di distanza, con una nota pubblicata sull'account Twitter ufficiale dello stesso Kenichi Okuma. Il musicista, si apprende, era da tempo in cura per un cancro all'esofago. Proprio quest'ultimo ne ha infine causato la morte, che ha colpito il compositore a soli 56 anni di età.

Dal mondo dell'industria videoludica giapponese sono giunte numerose le condoglianze per il triste avvenimento. A condividere il suo ricordo di Kenichi Okuma è stato anche Masahiro Sakurai, che ha omaggiato il musicista in un breve cinguettio. Nel messaggio, il noto game director ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto dal compositore in Super Smash Bros Brawl e ha evidenziato come il suo lascito continuerà a vivere in Super Smash Bros Ultimate.



I brani firmati da Kenichi Okuma per Super Smash Bros Brawl hanno infatti trovato successivamente spazio anche in Super Smash Bros per Nintendo Wii U e Nintendo 3DS, oltre che nell'acclamato ed enciclopedico Super Smash Bros Ultimate.