Kenobit in concerto a Lucca Comics & Games giovedì 2 novembre alle 17:00

Giovedì 2 ottobre dalle 17:00 il(Piazza San Donato) asi animerù grazie alla presenza di, apprezzato artista della scena

Kenobit intratterà il pubblico presente al Padiglione Everyeye.it con una solida performance dalle sonorità sicuramente apprezzate da tutti gli appassionati di videogiochi.... avete mai visto suonare musica con un Game Boy? Questa è l'occasione giusta per farlo! Per un'anteprima potete ascoltare i brani presenti sul profilo BandCamp di Kenobit, per vedere tutto questo (e ascoltare molti altri pezzi) dal vivo vi invitiamo al padiglione Everyeye.it in Piazza San Donato giovedì 2 novembre dalle 17:00, e ricordatevi di invitare tutti i vostri amici! Lo show sarà visibile anche sul nostro canale Twitch per coloro che non hanno potuto raggiungere Lucca.