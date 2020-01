Kentucky Route Zero: in arrivo una Limited Edition per PS4 e Nintendo Switch

Dopo sette anni di sviluppo l'avventura grafica Kentucky Route Zero ha finalmente raggiunto la sua conclusione con il quinto atto appena uscito, in versione digitale. Iam8bit sta però preparando un'edizione fisica limitata che uscirà per PS4 e Nintendo Switch.

La Limited Edition di Kentucky Route Zero per PlayStation 4 è già disponibile per il pre-order a circa 30 dollari mentre la versione per Switch costa 35 dollari. Entrambe le versioni includeranno "componenti esclusivi e segreti" di Iam8bit. Oltre alle edizioni fisiche è anche disponibile il doppio LP della colonna sonora, nonché un ulteriore vinile definito "misterioso" la cui descrizione recita: "Sicuramente non è la colonna sonora di Kentucky Route Zero. Sicuramente un vinile misterioso relativo a Kentucky Route Zero".

Le copertine ufficiali del gioco e dei vari vinili non sono ancora state pubblicate. La data di pubblicazione non è ancora stata annunciata ma le spedizioni inizieranno indicativamente nel terzo quarto del 2020. Cardoboard Computer ha pubblicato un trailer che celebra il lancio della TV Edition di Kentucky Route Zero per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.