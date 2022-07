Kentucky Route Zero e IF Found, gli autori presentano i nuovi giochi: tra gatti e Irlanda

Dopo aver annunciato il ritorno di Richard Hogg con Flock, il team di casa Annapurna Intearctive ha confermato ulteriori importanti collaborazioni videoludiche.

Si parte con il ritorno in scena di Cardboard Computer, la software house che ha dato i natali all'apprezzato Kentucky Route Zero. Con il video che trovate in apertura a questa news, il team ha confermato di star lavorando ad un nuovo progetto, che approderà sul mercato con Annapurna nel ruolo di publisher. Purtroppo, nessuna anticipazione sulla natura del gioco, ancora privo di un titolo ufficiale. In attesa di saperne di più, gli sviluppatori hanno però invitato il pubblico ad aspettarsi una vera e propria tragedia!



Apprezzato ritorno anche per DREAMFEEL, che dopo IF Found... rinnovano il sodalizio con Annapurna Interactive. Ancora senza titolo ufficiale, il loro prossimo gioco, presentato con il video in calce, proporrà una declinazione fantasy della verde Irlanda, per un'avventura in cui tutti i protagonisti avranno sembianze da gatto!



Infine, il publisher di Stray comunica di aver stretto una partnership con Yarn Owl, duo creativo statunitense al lavoro sul suo primo videogioco. Anche in questo caso, nessun titolo ufficiale, ma in calce trovate un ulteriore video di presentazione della software house.

