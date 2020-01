Kentucky Route Zero: il trailer di lancio ne celebra l'uscita su PS4, Xbox One e Switch

Gli sviluppatori di Cardboard Computer celebrano l'uscita su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One di Kentucky Route Zero con un trailer di lancio che ben rappresenta l'elevato tenore artistico di quest'avventura grafica punta e clicca.

La versione TV di Kentucky Route Zero comprende tutti e cinque gli atti pubblicati in questi anni e gli interludi che hanno visto la luce separatamente dalla linea narrativa principale. In questa sua nuova veste, la suggestiva avventura di Cardboard vanta anche una completa localizzazione in francese, tedesco, giapponese, coreano, russo, spagnolo e, soprattutto, italiano.

Il titolo comprende anche dei brani elettronici e una colonna sonora impreziosita dai pezzi bluegrass incisi da The Bedquit Ramblers. Lo stile visivo che caratterizza l'opera va a braccetto con una progressione ludica di stampo tipicamente cinematografico, con una direzione artistica sperimentale che segue la storia per rinsaldare ulteriormente il rapporto tra i giocatori e protagonisti della trama.

Il trailer di lancio di Kentucky Route Zero è perciò la summa di tutti gli sforzi profusi dai suoi sviluppatori per consentire anche agli appassionati di avventure punta e clicca su console di immergersi nelle atmosfere di uno degli ultimi esponenti di questo genere.