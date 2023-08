Kentucky Route Zero TV Edition a sorpresa su PS5 e Xbox Serie X: Annapurna svela la data

A ben cinque anni di distanza dal lancio di Kentucky Route Zero: TV Edition su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, i vertici di Annapurna Interactive annunciano una ulteriore riedizione di questa gemma Indie.

A sorpresa, l'apprezzato publisher ha infatti comunicato il ritorno dell'opera di Cardboard Computer su hardware di nuova generazione. Con il Tweet che trovate in calce a questa news, è stato ufficializzato il prossimo debutto di Kentucky Route Zero: TV Edition sui lidi di PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Una versione nativa next-gen dell'avventura punta & clicca è dunque pronta al lancio, con la data di uscita peraltro già fissata al prossimo giovedì 17 agosto 2023.



Per celebrare questo ulteriore traguardo, Cardboard Computer ha pubblicato un nuovo trailer di lancio dedicato all'opera, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Suddivisa in cinque atti, l'avventura di Kentucky Route Zero affonda le proprie radici in uno stile artistico ricercato, personaggi sopra le righe e una colonna sonora elettronica.



In attesa del nuovo day one del titolo Annapurna Interactive, ricordiamo che il publisher si appresta a pubblicare anche il nuovo gioco di Carboard Computer. Annunciato con un teaser circa un anno fa, il progetto è tuttavia ancora top secret.