Kerbal Space Program 2 arriva a inizio 2023: Early Access e Roadmap di contenuti

La sequenza di accensione dei razzi di Kerbal Space Program 2, il simulatore spaziale di Private Division e Interpect Games, parte ufficialmente con il video che annuncia la data di lancio e i contenuti della versione Early Access.

Il sequel dell'acclamato sandbox a vocazione aerospaziale ideato dagli studi Squad promette di offrire una gamma ancora più ampia di contenuti: i patiti della serie avranno accesso a centinaia di componenti nuove e aggiornate con cui costruire veicoli interplanetari, razzi, satelliti, aerei, stazioni spaziali e vere e proprie 'arche generazionali' con cui intraprendere l'esplorazione dei sistemi stellari limitrofi a quello di Kerbol.

La versione in Accesso Anticipato di KSP 2 includerà oltre 350 parti la creazione dei propri velivoli customizzati e, ovviamente, la possibilità di accedere all'intero set di strumenti dell'editor. Non mancheranno poi il nuovo tutorial, le missioni per eccellere nel volo spaziale e le attività da svolgere visitando i diversi corpi celesti che orbitano attorno a Kerbol.

Il lancio della fase Early Access di Kerbal Space Program 2 è previsto per il 24 febbraio 2023 su PC (Steam, Epic Store e altri negozi digitali). Le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S saranno disponibili alla fine della fase di Accesso Anticipato.

Il team di Intercept Games promette di arricchire costantemente il titolo con aggiornamenti gratuiti che precederanno l'approdo del titolo in versione 1.0. Nel corso dell'Early Access assisteremo così all'aggiunta dei moduli per costruire razzi e velivoli con tecnologie di nuova generazione, come pure delle colonie interplanetarie, dei viaggi interstellari, del multiplayer, del supporto alle mod e "molto altro".