Kerbal Space Program 2: l'enorme update 'For Science' ha una data

Il viaggio spaziale dell'Early Access di Kerbal Space Program 2 prosegue con l'enorme update 'For Science', un aggiornamento che consentirà a tutti gli appassionati di questa ormai iconica serie di cimentarsi nelle sfide di una 'Carriera scientifica'.

Come suggerito dal nome scelto dal team di Intercept Games, 'For Science' promette di ampliare sensibilmente l'offerta ludica e contenutistica dell'attuale versione in accesso anticipato di KSP 2 con un'infinità di dati fittizi da raccogliere e acquisire utilizzando tutta una serie di equipaggiamenti scientifici.

In maniera non troppo dissimile dalla modalità Scienza del primo, amatissimo capitolo di Kerbal Space Program, il nostro compito sarà perciò quello di esplorare i pianeti e i satelliti del sistema stellare di Kerbol per ottenere i dati scientifici necessari allo sblocco di tecnologie sempre più avanzate, grazie alle quali poter costruire razzi, satelliti, stazioni spaziali, lander e rover più evoluti.

L'aggiornamento 'For Science' di Kerbal Space Program 2 sarà disponibile dal 19 dicembre e potrà essere scaricato gratuitamente da tutti coloro che hanno acquistato la versione Early Access. L'ambizioso simulatore di agenzia spaziale di Private Division continuerà a crescere e arricchirsi di contenuti nel corso dei prossimi mesi, come sottolineato dal team Intercept con la Roadmap di Kerbal Space Program 2 tra colonie interplanetarie, viaggi interstellari, multiplayer, supporto alle mod e tecnologie futuristiche plausibili. Una volta raggiunta la versione 1.0, Kerbal Space Program 2 approderà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.