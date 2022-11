Kerbal Space Program 2: verso l'infinito e oltre con i contenuti dell'Early Access

In occasione del PC Gaming Show del 17 novembre, i ragazzi di Intercept Games hanno reso felici tutti gli appassionati di Kerbal Space Program mostrando l'attesissimo sequel del 'simulatore di agenzia spaziale' in un video pieno di scene di gameplay inedite.

Il trailer ha dato al Creative Director del progetto di Kerbal Space Program 2, Nate Simpson, l'opportunità di discutere degli interventi compiuti dal suo team per espandere e arricchire l'esperienza di gioco offerta dal cult originario firmato dagli studi Squad.

L'Early Access di Kerbal Space Program 2 partirà il 24 febbraio su PC, con le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S previste al lancio solo al termine della fase in Accesso Anticipato. Sin dalla partenza dell'Early Access, il titolo darà accesso a centinaia di componenti nuove e aggiornate con cui costruire veicoli interplanetari, razzi, aerei e satelliti automatizzati. Non mancheranno poi il nuovo tutorial, le missioni per eccellere nel volo spaziale e la possibilità di esplorare ogni singolo pianeta, satellite e corpo celeste che orbita attorno alla stella Kerbol.

La versione finale di KSP 2 consentirà la costruzione di razzi e velivoli con tecnologie futuristiche e la realizzazione di colonie interplanetarie con cui compiere viaggi interstellari: ci sarà spazio anche per il multiplayer e, ovviamente, il supporto alle mod, vera punta di diamante dell'offerta contenutistica dell'originario Kerbal Space Program.