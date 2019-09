Kerbal Space Program 2 'lo fa strano': il sesso tra astronauti influenzerà il gameplay!

L'annuncio di Kerbal Space Program 2 durante la Gamescom ha confermato la volontà degli autori di Star Theory di seguire la strada del realismo intrapresa da Squad. Uno degli elementi più realistici che ritroveremo nel loro ambizioso "simulatore di agenzia spaziale" sarà nientemeno che il sesso tra astronauti!

Dalle pagine dell'ultimo numero della rivista EDGE (con dichiarazioni riprese da PCGamesN), il direttore creativo Nate Simpson ha infatti svelato questa interessante novità di gameplay di KSP 2 dichiarando che "col passare delle ore di gioco, mentre creerete le vostre colonie interplanetarie i Kerbal (gli esserini verdi impersonati dagli utenti per esplorare l'universo di Kerbal Space Program e compiere esperimenti nello spazio, ndr) festeggeranno... aumentando la loro popolazione".

L'introduzione dei rapporti intimi tra astronauti (o meglio, tra kerbonauti) non sarà una elemento fine a se stesso ma, al contrario, rappresenterà una delle funzioni di gameplay più importanti, specie nelle fasi più avanzate incentrate sulla creazione e sulla gestione delle colonie. Stando sempre a Simpson, infatti, questo genere di attività rappresenterà "un ottimo modo per sganciare la progressione delle colonie dall'avanzamento veloce del tempo, e questo perchè molte delle meccaniche che richiedono la gestione delle colonie verrebbero completamente annullate se si decide di utilizzare il fast forward temporale".

Più che risultare un semplice aneddoto, quindi, il chiarimento del direttore creativo di Space Theory contribuisce a fare chiarezza sulla natura delle dinamiche di gioco che avremo modo di sperimentare progredendo nell'esplorazione spaziale. Il lancio di Kerbal Space Program 2 è previsto nella primavera del 2020 su PC e successivamente su PS4 e Xbox One: il titolo non avrà Loot Box o microtransazioni e ci permetterà di ricreare scene di film come Gravity o The Martian.