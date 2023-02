Kerbal Space Program 2: la magia dei viaggi spaziali nel video dell'Early Access

Anticipata dal tripudio di esplosioni del video di Kerbal Space Program 2, la partenza della fase in Accesso Anticipato su Steam ed Epic Games store viene celebrata da Intercept Games e Private Division con un secondo trailer in cinematica sulla magia dei viaggi spaziali.

Il video confezionato dal team Intercept raccoglie idealmente l'eredità degli studi Squad (gli autori dell'originario KSP) per portarci ancora una volta nell'orbita bassa di Kerbin e, da lì, proiettarci verso le stelle con l'ausilio di razzi, stazioni spaziali, rover, satelliti automatizzati e velivoli simil-Shuttle che riflettono l'evoluzione tecnologica dei coraggiosi kerbonauti.

Nella versione in Accesso Anticipato, i giocatori del nuovo capitolo del "simulatore di agenzia spaziale" di Private Division possono utilizzare oltre 350 parti per la creazione di razzi, aerei, basi orbitanti e droni.

Come sottolineato dal trailer in cinematica, da qui ai prossimi mesi l'Early Access di KSP 2 verrà ampliata con decine di nuovi moduli per creare velivoli con tecnologie futuribili, la Carriera, gli strumenti scientifici e l'estensione dell'editor per creare colonie interplanetarie. Non mancheranno poi i viaggi interstellari, il multiplayer, il supporto alle mod e tanto altro. Una volta concluso il percorso di sviluppo dell'Early Access, KSP 2 approderà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Kerbal Space Program 2 e i viaggi spaziali pronti al decollo.