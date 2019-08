Kerbal Space Program 2 non avrà Loot Box e microtransazioni: ecco il primo video diario

Dopo aver mandato in visibilio tutti gli appassionati di KSP nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2019 con l'annuncio di Kerbal Space Program 2, gli autori di Star Theory confezionano il primo video diario di sviluppo e confermano l'assenza delle Loot Box e delle microtransazioni.

Discutendo con i fan della serie attraverso il modulo dei commenti della pagina Steam del primo Kerbal Space Program, un rappresentante del team statunitense ha ribadito che KSP 2 non comprenderà alcun tipo di Loot Box o di contenuto aggiuntivo acquistabile tramite microtransazioni. Il progetto, di conseguenza, seguirà la medesima formula adottata dal capitolo originario, con un ampio supporto tramite patch gratuite e la possibilità di espandere la propria esperienza di gioco grazie alle mod della fedelissima community.

Chiarito questo importante punto, specie dopo l'acquisizione da parte di Take-Two della proprietà intellettuale creata e curata fino a quel momento dagli autori messicani degli studi Squad, i vertici di Star Theory e Private Division hanno approfittato del primo video diario di sviluppo per descrivere il loro rapporto con Kerbal Space Program. In questo filmato, i ragazzi di Bellevue parlano di KSP come di un videogioco unico nel suo genere, un titolo capace di regalare infinite soddisfazioni e di avvicinare gli utenti a tematiche particolarmente complesse (ma estremamente affascinanti) come quelle dei viaggi nello spazio, dell'astrofisica e dell'ingegneria aerospaziale.

Nel video ci vengono mostrati anche dei brevi spezzoni di gameplay tratti dalla versione alpha di KSP 2 e, soprattutto, ci viene spiegato che il titolo non costituirà una sorta di "versione 2.0" del sandbox primigenio ma ne rappresenterà un vero e proprio sequel, a cominciare dal "fattore cronologico": se nel primo Kerbal Space Program abbiamo potuto ripercorrere le gesta dei pionieri dell'esplorazione spaziale, con KSP 2 vivremo l'età dell'oro della colonizzazione dei pianeti (ma anche dei satelliti e degli asteroidi) del proprio sistema e dei viaggi interstellari. Da qui la necessità di utilizzare un nuovo motore grafico che sappia rendere ancora più spettacolari le fasi di creazione delle basi, delle stazioni orbitanti e delle astronavi madre da lanciare alla volta delle stelle più lontane.

La commercializzazione di Kerbal Space Program 2 è prevista nei primi mesi del 2020, ossia entro la fine dell'anno fiscale di Take-Two che si concluderà il 31 marzo del prossimo anno. Il gioco sarà lanciato inizialmente solo su PC, per poi approdare su PlayStation 4 e Xbox One in un secondo momento.