Kerbal Space Program 2 non funziona? Arriva la prima patch dell'Early Access, ecco la data

L'entusiasmo dei fan per la partenza dell'Early Access di Kerbal Space Program 2 è stato oscurato dalla frustrazione per i bug, i glitch e le mancanze segnalate dalla community. Intercept Games ne è perfettamente consapevole e promette rimediare quanto prima ai problemi più fastidiosi.

Il direttore creativo di KSP2, Nate Simpson, spiega che i lavori sulla prima patch stanno per essere ultimati e che, di conseguenza, sarà presto a disposizione di tutti gli appassionati che desiderano esplorare il fittizio sistema kerbolare senza incappare in glitch, crash e 'kraken spaziali'.

L'esponente di Intercept Games cita proprio i celebri kraken di Kerbal Space Program per riferire di aver risolto (si spera definitivamente) il bug della spinta inversa generata dall'ostruzione dell'ugello del motore. Sempre da Nate Simpson arriva anche la conferma della chiusura di tanti altri bug di KSP2, con interventi che interesseranno sia le prestazioni che l'ottimizzazione. Guardando al futuro, il direttore creativo di KSP2 specifica che sono in corso i lavori per sostituire l'attuale sistema di generazione delle texture della superficie dei pianeti, uno dei fattori che impattano maggiormente sulle prestazioni del gioco, anche se in questo caso ci sarà da attendere le future patch.

Il primo update di Kerbal Space Program 2, ad ogni modo, sarà disponibile a partire da giovedì 16 marzo su PC. In attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Intercept Games e Private Division, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale su Kerbal Space Program 2, razzi spaziali pronti al decollo.