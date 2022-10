Kerbal Space Program 2 e oltre: Take-Two sviluppa una nuova 'avventura scientifica'

Mentre cresce l'attesa per Kerbal Space Program 2 in arrivo nel 2023, il team di Intercept Games conferma di essere alla ricerca di sviluppatori intenzionati a dare forma a una nuova 'avventura scientifica'.

La sussidiaria di Take-Two Interactive ha infatti aperto diverse posizioni lavorative per accogliere nel proprio organico tutti i giovani e gli sviluppatori più esperti che desiderano partecipare alla realizzazione di una nuova "avventura basata sulla scienza". L'espressione utilizzata da Intercept per descrivere questo nuovo progetto è, più precisamente, "stylized science-based adventure game", un termine che sembra aderire all'esperienza ludica, grafica e contenutistica di Kerbal Space Program, tanto da suggerirne un possibile spin-off dall'approccio più 'narrativo e avventuroso'.

Anche i vertici di Take-Two, d'altronde, sono consapevoli dello straordinario supporto dei modder e della passione incrollabile della community per il 'simulatore di agenzia spaziale' ideato dagli studi Squad, una proprietà intellettuale dalle potenzialità ancora in larga parte inespresse e non inferiori alle distanze siderali che dovranno coprire i futuri kerbonauti di KSP 2.

In attesa di saperne di più su questo progetto parallelo di Intercept Games e Take-Two Interactive, vi lasciamo in compagnia del video di Kerbal Space Program 2 sui viaggi interstellari, una delle tante novità che andranno a tratteggiare l'esperienza sandbox del nuovo simulatore spaziale in uscita nel 2023 su PC e successivamente su console PlayStation e Xbox.