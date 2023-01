Kerbal Space Program 2 'parte a razzo' con il nuovo video sul Sound Design

Il direttore audio di Intercept Games Howard Mostrom ha fatto visita all'hangar riservato allo Starliner di Boeing per effettuare delle registrazioni audio incredibilmente dettagliate per Kerbal Space Program 2 in vista dell'Early Access.

Su invito della United Launch Alliance e di Boeing, l'esponente di Intercept Games ha così potuto acquisire delle registrazioni audio del decollo di un vero razzo diretto in orbita, il tutto per rendere sempre più immersiva e realistica l'esperienza di gioco offerta ai kerbonauti che sognano di esplorare le stelle e di colonizzare i sistemi planetari limitrofi.

Il video confezionato dagli studi Intercept ci offre uno spaccato del lavoro svolto da Mostrom per sistemare i quindici microfoni direzionali intorno alla rampa di lancio prima del decollo del razzo Atlas: dal conto alla rovescia alla partenza del razzo, l'intera sequenza è stata 'catturata' da ogni angolazione per estrapolare quanti più dati possibile.

Il secondo capitolo dell'ormai iconico 'simulatore di agenzia spaziale' sarà disponibile in Accesso Anticipato su PC dal 24 febbraio, con le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S attese in uscita solo al termine di questa fase. Sin dalla partenza dell'Early Access, KSP 2 comprenderà centinaia di componenti nuove e aggiornate con cui costruire razzi, aerei, satelliti automatizzati e veicoli interplanetari, oltre al tutorial, alle missioni per eccellere nel volo spaziale e alla possibilità di esplorare ogni singolo pianeta, satellite e corpo celeste che orbita attorno alla stella Kerbol. Qui trovate la Roadmap dell'Early Access di Kerbal Space Program 2.