In Kerbal Space Program 2 sarà possibile ricreare scene di film come Gravity e The Martian

Il direttore creativo di Star Theory, Nate Simpson, ha discusso durante il PAX West della libertà offerta da Kerbal Space Program 2: secondo l'autore della software house americana, il nuovo capitolo di KSP ci permetterà di ricreare fedelmente le scene di film sci-fi di culto come Gravity o Sopravvissuto The Martian.

Grazie all'introduzione di una serie innumerevole di tecnologie e di componenti modulari per la realizzazione di veicoli, robot, sonde automatizzate, basi, razzi e astronavi, Simpson spiega che gli utenti di Kerbal Space Program 2 "potranno ricreare senza alcun problema Gravity, anche quel film è orribilmente impreciso in molti aspetti. Si potrà rifare anche The Martian, volendo. Che tipo di motore utilizzano le astronavi di Avatar? In realtà non lo so di preciso, ma comunque sì, chi vorrà ricreare quell'astronave potrà farlo e, magari, lanciarsi nella colonizzazione interstellare".

Gli appassionati di film e telefilm di fantascienza si sono già serviti degli strumenti integrati nel primo KSP, e delle sue infinite mod gratuite, per realizzare incredibili progetti e video machinima ispirati ai capolavori sci-fi del piccolo e grande schermo: la presenza di nuovi moduli che permetteranno la creazione di tali progetti "di stampo hollywoodiano" sin dall'uscita di KSP 2, in ogni caso, evidenzia la volontà dei ragazzi di Star Theory di fare la felicità di tutti i fan di questa iconica serie sandbox.

Il conto alla rovescia per il lancio del programma spaziale di Kerbal Space Program 2 si concluderà nella primavera del 2020 con l'uscita del titolo su PC. L'ambizioso sandbox di Space Theory e Private Division arriverà anche su Xbox One e PlayStation 4 in un periodo non meglio specificato del 2020. Sia su PC che su console, comunque, KSP 2 non avrà microtransazioni e Loot Box.