Kerbal Space Program 2 è realtà! Ecco lo spettacolare trailer cinematico della Gamescom

Durante l'Opening Night Live che dà ufficialmente inizio alla Gamescom 2019 è stato presentato Kerbal Space Program 2, il prossimo capitolo del celebre "simulatore di agenzia spaziale" di Private Division.

Il nuovo episodio dell'avventura spaziale di KSP sarà affidato agli autori di Star Theory e vanterà una lunga serie di migliorie, di ottimizzazioni e di aggiunte contenutistiche alla consolidata formula ludica del capolavoro originario.

Con Kerbal Space Program 2 assisteremo infatti all'introduzione di un motore grafico completamente nuovo e di un'infinità di elementi modulari per la costruzione di basi, stazioni orbitanti, lander, rover e quant'altro possa servire per conquistare i pianeti del sistema fittizio di Kerbol.

Con KSP 2 verrà poi dato ampio spazio al multiplayer, ai viaggi interstellari, alla costruzione e alla gestione delle colonie e, ultimo ma decisamente non per ordine di importanza, al modding, ossia ad una delle funzioni più amate dai fan del primo Kerbal Space Program.

Il viaggio verso le stelle dei kebonauti verdognoli di Kerbal Space Program 2 partirà ufficialmente nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In cima alla notizia trovate lo splendido filmato in cinematica confezionato dal team di Star Theory per festeggiarne l'annuncio durante la Gamescom 2019 di Colonia.