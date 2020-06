Kerbal Space Program 2: Schreier racconta il turbolento sviluppo del kolossal sci-fi

Al termine del periodo di pausa che si è concesso dopo aver lasciato Kotaku, il noto giornalista videoludico Jason Schreier ha pubblicato il suo primo reportage per Bloomberg News dedicato all'atteggiamento assunto da Take Two per gestire il turbolento sviluppo di Kerbal Space Program 2.

Riprendendo la notizia di febbraio sul cambio di sviluppatori di Kerbal Space Program 2, e la recente conferma del rinvio del progetto a fine 2021, Schreier ha raccolto la testimonianza di diversi dipendenti di Star Theory che affermano di essere stati licenziati da Take Two senza alcun preavviso, in ragione della volontà del publisher americano di affidare al team interno di Intercept Games lo sviluppo del kolossal sci-fi.

Secondo quanto riferito dalle fonti citate da Schreier, subito dopo aver operato questo netto cambio di rotta (con il licenziamento di un terzo del team di Star Theory), Take Two avrebbe chiesto a molti degli ormai ex dipendenti di Star Theory di entrare a far parte della nuova sussidiaria di Intercept Games per non disperdere il patrimonio di esperienza maturato nei due anni di sviluppo di Kerbal Space Program 2. A complicare ulteriormente la situazione ci ha poi pensato l'emergenza Coronavirus, da qui il riferimento alla pandemia da COVID-19 tra i motivi dell'inusuale rinvio di quasi un anno e mezzo della data di lancio preventivata per KSP 2 (prevista inizialmente per la primavera del 2020 su PC, PS4 e Xbox One).

Nel commentare questa insolita vicenda, il giornalista di Bloomberg riflette sull'atteggiamento assunto dai dirigenti di Take Two responsabili di questo "passaggio di consegne forzato" ritenendo giusto sottolineare come "anche per gli standard spietati del settore dei videogiochi, questo genere di tattiche sono davvero estreme, specie per una società con un valore di mercato di 15 miliardi di dollari che vanta franchising come quello di Grand Theft Auto. Take Two ha una posizione di spicco nell'editoria videoludica attraverso una strategia mista che prevede il lancio di giochi ad alto budget sviluppati internamente e titoli pubblicati con il supporto dei propri partner di sviluppo. Come publisher, controlla il finanziamento, il marketing e la distribuzione dei propri giochi, esercitando una grande influenza sulla maggior parte degli sviluppatori con cui siglano accordi di partnership".