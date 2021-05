Kerbal Space Program 2: il simulatore spaziale si rivede nel trailer sui nuovi tutorial

I vertici di Private Division pubblicano un nuovo video approfondimento sugli avanzati tutorial di Kerbal Space Program 2, il simulatore spaziale in sviluppo presso Intercept Games e destinato ad arrivare su PC, PlayStation e Xbox nel 2022.

Il filmato confezionato dalla filiale di Take Two, con la partecipazione straordinaria degli astrofisici Joel Greene e Scott Manley (il "guru di KSP"), descrive l'impegno del team di Intercept nel fare in modo che i neofiti della serie possano apprendere velocemente, e nel modo più divertente possibile, i fondamenti di fisica, aerodinamica, astronomia e ingegneria spaziale richiesti per immergersi appieno nell'esperienza di KSP 2.

Parallelamente agli sforzi profusi nel rendere ancora più profondo, stratificato e personalizzabile l'impianto ludico e contenutistico di Kerbal Space Program 2 per i patiti della saga, Intercept Games conferma così di essere alacremente al lavoro per rendere meno ripida la curva di apprendimento per i nuovi giocatori.

Il nuovo video diario presenta quindi il nuovissimo sistema di tutorial e descrive con dovizia di particolari le migliorie all'interfaccia e la filosofia di base che guida i nuovi sviluppatori di KSP 2 per fare in modo che il titolo si trasformi in un'esperienza "informativa e divertente", un kolossal sci-fi estremamente profondo ma capace di soddisfare anche i gusti e le esigenze di chi vi si avvicina solo adesso. In calce alla notizia trovate anche una nuova galleria immagini di Kerbal Space Program 2.