Kerbal Space Program 2: il trailer dell'Early Access è un tripudio di esplosioni!

Il conto alla rovescia per il lancio dell'Early Access di Kerbal Space Program 2 è già partito, e così i ragazzi di Intercept Games si preparano al grande evento confezionando un video che descrive gli 'esplosivi' contenuti che saranno presto disponibili per tutti gli appassionati della serie.

La versione in Accesso Anticipato del nuovo capitolo dell'ormai iconico "simulatore di agenzia spaziale" di Private Division vanterà un hangar con oltre 350 parti per la creazione dei propri velivoli customizzati, dai razzi interplanetari agli aerei passando per i droni, i rover da esplorazione e le basi orbitanti.

Sin dalla partenza dell'Early Access di KSP 2 sarà inoltre possibile fruire i contenuti del nuovo tutorial, le missioni per eccellere nel volo spaziale e le attività (scientifiche e di esplorazione pura) da compiere visitando i corpi celesti che orbitano attorno a Kerbol.

Il lancio dell'Early Access di Kerbal Space Program 2 è previsto per il 24 febbraio su PC. Le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come spiegato da Intercept Games, saranno disponibili alla fine della fase di Accesso Anticipato.

Nei mesi che ci divideranno dal raggiungimento della versione 1.0, KSP 2 riceverà numerosi contenuti inediti: gli sviluppatori promettono di aggiungere ulteriori moduli per costruire razzi e velivoli con tecnologie di nuova generazione, un editor esteso che consentirà di costruire colonie interplanetarie, la possibilità di compiere viaggi interstellari, il multiplayer, il mai troppo lodato supporto alle mod e "molto altro".