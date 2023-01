Kerbal Space Program 2, ecco i nuovi tutorial: esplorare lo spazio è un gioco da ragazzi

Dopo aver illustrato i contenuti dell'Early Access di Kerbal Space Program 2, i ragazzi di Intercept Games mostrano uno dei tanti, simpatici video tutorial che aiuteranno i giocatori del nuovo 'simulatore di agenzia spaziale' a esplorare il cosmo con il minor dispendio di tempo, risorse e, ovviamente, kerbonauti.

Una delle novità più dirimenti del prossimo capitolo dell'acclamata serie sandbox a vocazione aerospaziale sarà infatti rappresentata dai tutorial che illustreranno, con delle simpatiche animazioni, tutti i passaggi da compiere per riuscire ad assemblare e lanciare razzi, satelliti, stazioni spaziali e satelliti.

Il video confezionato da Intercept Games, ad esempio, offre le nozioni basilari dei concetti scientifici da apprendere per lanciare i razzi e 'circolarizzarne' l'orbita. Una volta padroneggiati, questi concetti risulteranno essere di estrema importanza per approntare missioni più complesse come il rendez-vous e l'aggancio tra due astronavi, l'esplorazione di altri corpi celesti e la scelta del punto esatto dove effettuare l'atterraggio.

La versione in Accesso Anticipato di KSP 2 sarà disponibile dal 24 febbraio, con le edizioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S attese in uscita solo al termine di questa fase Sin dall'Early Access, Kerbal Space Program 2 vanterà centinaia di componenti nuove e aggiornate con cui costruire razzi, aerei, satelliti automatizzati e veicoli interplanetari, oltre ai nuovi tutorial, alle missioni per eccellere nel volo spaziale e alla possibilità di esplorare ogni singolo pianeta, satellite e corpo celeste che orbita attorno alla stella Kerbol. Qualora ve la foste persa, qui trovate la Roadmap dell'Early Access di Kerbal Space Program 2.