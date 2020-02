Kerbal Space Program 2 cambia sviluppatori: nuovo video diario sui motori del futuro

Dopo un lungo silenzio mediatico, i ragazzi di Star Theory si rifanno vivi per darci in pasto il primo video diario di Kerbal Space Program 2: il filmato si focalizza sulle dinamiche di gameplay che sperimenteremo servendoci delle tecnologie del futuro per esplorare lo spazio profondo.

Con la diffusione di questo nuovo trailer, arriva inoltre la conferma da parte di Take-Two dell'apertura di una nuova casa di sviluppo, con sede a Seattle, che contribuisca a portare avanti il lavoro iniziato da Star Theory.



Chi vorrà lanciarsi alla volta delle stelle insieme ai buffi astronauti verdognoli di KSP 2 potrà fare affidamento su di una serie tutta nuova di motori per razzi e di materiali hi-tech ricreati nel gioco partendo dai consigli e dai suggerimenti offerti dagli scienziatie dai progettisti della NASA.

Oltre ai tantissimi moduli che hanno caratterizzato il primo capitolo della serie simulativa di Private Division, in Kerbal Space Program 2 avremo accesso a motori, elementi strutturali, tecnologie e componenti di astronavi ancora più avveniristiche (ma plausibili) per tentare di conquistare i pianeti del sistema stellare di Kerbol e i mondi alieni che orbitano attorno alle stelle limitrofe.

Nelle scene di gameplay immortalate nel nuovo video, ad esempio, possiamo notare la presenza di motori studiati dalla NASA per realizzare in futuro dei razzi e delle astronavi alimentate da reattori nucleari, dall'idrogeno metallico e persino da piccole esplosioni controllate di bombe atomiche.

In virtù dell'ultimo rinvio di KSP 2 all'anno fiscale 2021, il lancio di Kerbal Space Program 2 è previsto in un periodo compreso tra la seconda metà del 2020 e i primi mesi del prossimo anno, dapprima su PC e successivamente su PlayStation 4 e Xbox One.