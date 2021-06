Kerbal Space Program in arrivo su PS5 e Xbox Series X/S: anche KSP 2 sarà next gen

In coincidenza del lancio dell'update finale di Kerbal Space Program, il team Squad annuncia il porting per PS5 e Xbox Series X/S dell'ormai storico sandbox spaziale e conferma che anche il sequel KSP 2 riceverà verrà ottimizzato per le nuove console di Sony e Microsoft.

La software house messicana delinea i piani futuri della compagnia in un video confezionato per celebrare il 10° anniversario dal lancio della primissima versione "retail" di Kerbal Space Program. Stando a quanto riferito da Squad, il porting per PlayStation 5 e Xbox Series X/S di KSP sarà disponibile "più avanti nel 2021" a 39,99 dollari. Chi possiede già la versione console di Kerbal Space Program potrà scaricare la patch next gen in via del tutto gratuita.

Data la natura estremamente modulare e "fisica" dell'impianto di gioco eretto da Squad, l'esperienza ludica e contenutistica di Kerbal Space Program dovrebbe trarre enorme giovamento dall'update next gen: l'aggiornamento, infatti, non si limiterà ad aumentare la risoluzione e il framerate (portandolo a 1440p su PS5 e Xbox Series X e a 1080p su Series S), ma andrà ad incidere profondamente nel gameplay.

La Enhanced Edition di KSP su PS5 e Xbox Series X/S introdurrà degli shader avanzati, delle texture migliori e molteplici benefici prestazionali: la memoria di sistema aggiuntiva delle console next gen si tradurrà in un'esperienza di gioco più stabile e ricca, merito dell'aumento del numero massimo di parti con cui assemblare i propri veicoli per l'esplorazione interplanetaria, dai razzi ai rover passando, ovviamente, per le astronavi e i mezzi più fantasiosi su cui far salire i propri kerbonauti.

Il team Squad specifica infine che Kerbal Space Program 2 è in sviluppo anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S: le versioni next gen saranno disponibili nel 2022 nel medesimo giorno di lancio delle edizioni PC, PS4 e Xbox One precedentemente annunciate.