Kerbal Space Program Enhanced Edition in arrivo su PS4 e Xbox One a gennaio

Al momento non sono state diffuse molte informazioni su Kerbal Space Program: Enhanced Edition, a parte il fatto che questa riedizione del gioco includerà una nuova interfaccia utente e un sistema di controllo ottimizzato per console, insieme ad altre feature non ancora annunciate. Private Division fornirà ulteriori dettagli nel corso delle prossime settimane, nell'attesa che venga stabilita con più precisione la data di lancio del titolo.

Kerbal Space Program: Enhanced Edition sarà disponibile su PS4 e Xbox One durante gennaio 2018.