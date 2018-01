Kerbal Space Program Enhanced Edition uscirà il 16 gennaio su PS4 e Xbox One

hanno confermato la data di uscita di: il titolo sarà disponibile sua partire dal 16 gennaio. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di lancio: lo trovate in cima alla notizia.

Annunciato lo scorso dicembre, Kerbal Space Program Enhanced Edition si presenta come la riedizione PlayStation 4 e Xbox One di Kerbal Space Program, titolo a metà fra simulatore e gestionale in cui bisogna creare il proprio programma di esplorazione spaziale.

Dopo il successo di critica e pubblico riscosso su PC, il gioco si prepara a debuttare su PS4 e Xbox One il 16 gennaio in una riedizione che include una nuova interfaccia e un sistema di controllo pensato per funzionare al meglio su console. Vi lasciamo con il trailer di lancio proposto in cima alla notizia.