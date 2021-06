Kerbal Space Program sta per ricevere l'ultimo update su PC: Squad lavorerà su KSP 2

Con un post condiviso sulle pagine del proprio forum ufficiale, gli autori di Squad confermano che lo sviluppo di Kerbal Space Program si concluderà con l'arrivo, nei prossimi giorni, dell'update 1.12 su PC. Il team contribuirà alla realizzazione dell'atteso sequel Kerbal Space Program 2.

Per la solennità del momento, la software house messicana ha deciso di fissare la data di lancio dell'aggiornamento 1.12 "On Final Approach" per il 24 giugno, ossia nel giorno del decimo anniversario dall'uscita della primissima versione "retail" di Kerbal Space Program.

In questo update verranno riversati tantissimi contenuti, tutti riscattabili gratuitamente da chi ha acquistato l'ormai storico simulatore di agenzia spaziale: l'aggiornamento apporterà delle profonde ottimizzazioni al sistema di caricamento e amplierà l'esperienza di gioco, ad esempio con l'app ingame dell'Allarme per impostare gli orari delle attività da svolgere e con l'app per la creazione veloce delle manovre da eseguire nello spazio per immettersi nell'orbita dei corpi celesti del sistema di Kerbol.

Non meno importanti saranno poi le migliorie promesse da Squad al sistema di gestione delle ruote, con sospensioni, fisica e parametri di attrito ancora più realistici per per ruote dei veicoli e dei rover. Nell'hangar del Centro Spaziale sarà inoltre possibile scegliere nuove tute spaziali per gli astronauti e integrare nei propri satelliti un modulo per sparare fuochi d'artificio. Ulteriori sorprese verranno svelate a ridosso del lancio di questo corposo update.



Al netto degli immancabili update minori per risolvere i bug e i glitch, "On Final Approach" sarà quindi l'ultimo aggiornamento contenutistico di Kerbal Space Program. Squad sottolinea perciò che, d'ora in avanti, collaborerà con Intercept Games per velocizzare lo sviluppo di Kerbal Space Program 2, il cui lancio è previsto nel 2022 su PC, PlayStation e Xbox.