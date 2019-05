Kerbal Space Program: Squad annuncia l'espansione Breaking Ground

Galvanizzati dalle ottime vendite di Kerbal Space Program e dall'incredibile passione nutrita dalla community del loro sandbox spaziale, gli sviluppatori messicani degli studi Squad annunciano l'arrivo a breve di Breaking Ground, un'espansione che promette di arricchire l'offerta di gioco del loro titolo.

Il DLC arriverà su PC il prossimo 30 maggio e sarà proposta al prezzo di 14,99 dollari o in via del tutto gratuita per coloro che hanno contribuito allo sviluppo del progetto acquistandone la versione Early Access prima del mese di aprile del 2013 nonostante l'acquisizione della compagnia da parte di Take-Two, esattamente come accaduto nei mesi scorsi con la precedente espansione Making History.

Il secondo contenuto aggiuntivo "ufficiale" di KSP andrà ad allungare ulteriormente la già fitta agenda dei Kerbonauti con delle attività basate sull'esplorazione dei pianeti, dei satelliti e degli asteroidi del sistema di Kerbol (e oltre, considerando l'enorme offerta di espansioni gratuite garantita dai modder).

Breaking Ground introduce infatti degli strumenti scientifici per condurre esperimenti di superficie e analisi su strutture naturali geologiche e artificiali completamente inedite, come giganteschi cristalli, formazioni rocciose insolite, misteriose arcologie aliene e crateri da impatto.

Sempre all'interno della prossima espansione di Kerbal Space Program troveremo una nuova tuta spaziale per i propri astronauti e delle componenti aggiuntive per creare robot, navicelle e rover con parti snodate, come possiamo intuire osservando le immagini esplicative dateci in pasto da Squad.