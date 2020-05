Kerbal Space Program: svelato Shared Horizons, l'update gratis sviluppato con l'ESA

Mentre i fan attendono con impazienza delle notizie sullo sviluppo di Kerbal Space Program 2, gli autori di Squad sorprendono i propri appassionati annunciando Shared Horizons, un'espansione gratuita per il primo KSP realizzata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea.

Il nuovo pacchetto aggiuntivo, scaricabile gratuitamente per chi possiede una copia di Kerbal Space Program, introduce due missioni progettate dall'ESA. La prima, BepiColombo, riprodurrà la missione congiunta dell'ESA e dell'agenzia spaziale giapponese (JAXA) volta all'esplorazione di Mercurio. La seconda, Rosetta, simulerà la storica missione che ha visto per protagonista l'omonimo satellite e il lander Philae nell'accometaggio di 67P/Churyumov-Gerasimenko avvenuto nel 2016.

In aggiunta a queste due attività, il "simulatore di agenzia spaziale" edito da Private Division vedrà l'ingresso delle parti modulari del razzo Ariane 5, di una tuta spaziale personalizzata per i kerbonauti, di nuove componenti e di un esperimento scientifico inedito.

Il lancio di Shared Horizons è previsto per l'1 luglio su PC: i possessori delle versioni console di Kerbal Space Program su PS4 e Xbox One riceveranno questa espansione tramite un update che dovrebbe arrivare entro fine anno, anche in questo caso in via del tutto gratuita.