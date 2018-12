Kerbal Space Program: l'update "To Vee or not to Vee" si lancia in video

Uno dei più famosi e apprezzati videogiochi indipendenti degli ultimi anni, Kerbal Space Program, accoglie su PC l'atteso aggiornamento gratuito "To Vee or not to Vee" che introduce alcune delle funzionalità inedite e delle modifiche più richieste dai fan del titolo.

L'eloquente filmato dimostrativo confezionato dagli autori messicani di Squad sintetizza le novità dell'aggionamento 1.6 di questo splendido "simulatore di agenzia spaziale", con interventi che spaziano dall'aggiunta di nuove componenti strutturali per la costruzione dei razzi a una gestione più efficiente delle risorse di sistema e della memoria RAM nelle missioni con navicelle composte da decine di parti modulari.

La vera novità dell'ultimo update di Kerbal Space Program è però rappresentata dall'aggiunta del contatore di Delta-V, un valore che mostra la quantità effettiva di combustibile disponibile in ciascuno degli stadi del proprio vettore.

Tramite questo utilissimo parametro numerico, gli emuli di Jebediah Kerman potranno pianificare con maggiore efficacia i viaggi interplanetari tra i corpi celesti del sistema di Kerbol senza correre il rischio di rimanere senza carburante nel bel mezzo di una missione, nei rendez-vous spaziali tra due diverse astronavi o durante la delicata discesa sulla superficie di pianeti e satelliti.

L'aggiornamento "To Vee of not to Vee" può essere scaricato in via del tutto gratuita dagli acquirenti delle versioni PC, Mac OS e Linux di Kerbal Space Program. L'Edizione Enhanced di KSP, purtroppo, non è interessata da questo update ma dovrebbe esserlo nel corso dei prossimi mesi sia su PS4 che su Xbox One.