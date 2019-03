Keynote Google Yeti: id Software, Ubisoft, Crystal Dynamics ed Amy Hennig tra gli ospiti?

L'attesa per il keynote di presentazione di Google Yeti alla GDC 2019 è alimentata da una serie di indiscrezioni collegate alle personalità dell'industria videoludica che parteciperanno all'evento di annuncio della nuova console Google.

Le sempre più insistenti voci di corridoio che stanno rimbalzando in rete sui forum di settore e sui principali siti internazionali, infatti, suggeriscono la presenza sul palco della Game Developers Conference 2019 dell'autrice della serie di Uncharted, Amy Hennig, e di diversi rappresentanti di case di sviluppo e colossi del calibro di Crystal Dynamics, Ubisoft e id Software.

Le uniche informazioni ufficiali forniteci dai rappresentanti di Big G sono quelle veicolate da uno stringato messaggio pubblicato nei giorni scorsi sui canali social della manifestazione videoludica di San Francisco per invitarci a seguire il keynote Google con la promessa di presentarci "il futuro del gaming".

Il prestigioso Moscone Center farà perciò da cornice all'annuncio della chiacchierata console next-gen Google Yeti? O magari si "limiterà" a fornire una dimostrazione sulla tecnologia di game streaming conosciuta fino ad oggi con il nome in codice di Project Stream?

Per rispondere a queste e a tante altre domande sulle reali ambizioni videoludiche di Google, non ci resta che attendere l'inizio del panel di Big G alla GDC 2019, previsto per le ore 18:00 italiane di martedì 19 marzo.