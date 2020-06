KFC apre su Animal Crossing New Horizons: pollo omaggio per chi avvista il Colonnello!

Sembra proprio che la divisione marketing di KFC possa contare su di un vasto numero di appassionati di videogiochi: dopo l'ironica e presentazione della KFConsole arriva infatti una nuova iniziativa legata al mondo videoludico.

Questa volta, ad essere coinvolto e Animal Crossing New Horizons, l'esclusiva Nintendo Switch investita da un clamoroso successo a partire dal lancio nella primavera di quest'anno: KFC Filippine ha infatti annunciato l'apertura di una propria isola all'interno del gioco. Ovviamente, l'atollo non poteva che ospitare un fast food virtuale KFC presso la quale rifocillarsi con il pollo di casa Kentucky Fried Chicken, con tanto di posti a sedere ed arredamento a tema.

Sull'isolotto virtuale è inoltre possibile avvistare il Colonnello in persona, che è a quanto pare solito aggirarsi in prossimità della struttura. E proprio il personaggio è al centro di una simpatica iniziativa lanciata da KFC Filippine. In specifici orari, i giocatori potranno provare ad imbattersi nel Colonnello, guadagnandosi così l'opportunità di vincere un la consumazione gratuita di un bucket 8 pz di pollo fritto presso un vero KFC!



Se siete curiosi di dare uno sguardo all'isola a tema Kentucky Fried Chicken apparsa su Animal Crossing: New Horizons, potete trovare alcune immagini direttamente in calce a questa news.