KFC crea l'Esports Performance Burger, il panino che aumenta le prestazioni dei gamer

La catena americana di fast food Kentucky Fried Chicken (meglio conosciuta come KFC) ha recentemente lanciato un nuovo prodotto chiamato Esports Performance Burger. La promozione, avvenuta attraverso uno spot divertente e ironico creato dall'agenzia Kairos Esports, promuove questa nuova aggiunta al menu.

Tranquilli, si tratta di un hamburger vegano.

Lo spot spiega chiaramente l'assunto su cui si innesta la campagna pubblicitaria: si fa infatti leva sugli studi e sulle prove scientifiche che dimostrano quanto una dieta “plant based” possa impattare – in positivo – sulle prestazioni degli atleti. I più grandi campioni dello sport, infatti, seguono questo tipo di dieta e vantano prestazioni nettamente superiori a molti rivali, oltre che una maggior resistenza agli infortuni e una salute generalmente migliore.

Attenzione, però, perché la differenza tra vegano e "plant based" è sottile ma importante ed è qui che si verifica il cortocircuito comunicativo dello spot. Da un lato abbiamo KFC, colosso industriale che propone un panino vegan facendo leva sui benefici che la dieta plant based può portare alle performance psico-fisiche; dall'altro però proprio la filosofia plant based porta a rifiutare l'assunzione di cibi processati industrialmente, in quanto potenzialmente più dannosi per la salute a causa della presenza di prodotti raffinati o contenenti un elevato grado di grassi idrogenati.

Inezie, che probabilmente non verranno percepite dal consumatore.

“Lavorare con il team di KFC è stato un vero piacere e non vediamo l'ora di offrire molte altre fantastiche attivazioni ai giocatori. L'anno scorso è stato tutto incentrato sulla creazione di KFC Gaming come attivazione del marchio nel settore videoludico”, ha dichiarato Drew Townley, CEO di Kairos Esports. "Siamo entusiasti di dare il via al 2020 con una divertente pubblicità per il nuovo KFC Vegan Burger e le sue caratteristiche che esalta le prestazioni dei gamer”.

La campagna è stata creata non solo per promuovere l'hamburger vegano di KFC e rinnovare una partnership esistente tra Kairos Esports e la catena di fast food statunitense. Yum! Brands, la società che detiene il marchio KFC, possiede anche Pizza Hut, Taco Bell e WingStreet, società che possono già vantare una presenza nel settore del gaming competitivo.

"È stato incredibile vedere l'accoglienza del nostro nuovo Burger Esports Performance e sapere che sta sbloccando il potenziale dei nostri clienti e portando le loro performance a un livello superiore", ha dichiarato Josh Benge, Brand Engagement Manager di KFC. "Non vediamo l'ora di vedere i giocatori di che si rivolgono ai server di tutto il mondo e mostrano il potenziale delle prestazioni plant based".

Oltre agli stream sponsorizzati e alle altre iniziative nel framework esport, il colosso statunitense ha ospitato un torneo online chiamato KFC Royale nel 2019.

Ciò ha visto creatori di contenuti e giocatori qualificati competere su Call of Duty: Black Ops 4 per la possibilità di vincere oltre 15.000 Dollari oltre a regalare al vincitore una “KFC Black Card”, che dà diritto al titolare di spendere oltre 260 Dollari nei KFC ogni giorno. Non esattamente un premio salutare.