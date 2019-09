KFC presenta una visual novel in cui potete corteggiare...Harland Sanders!

Lo sviluppatore Psyop e la nota catena di fast food KFC hanno unito le forze per realizzare I Love you Colonel Sanders, una nuova visual novel in cui è possibile corteggiare...niente meno che il fondatore stesso di KFC!

No, non è uno scherzo: I Love you Colonel Sanders esiste davvero, ed è possibile visitarne la relativa pagina su Steam. Il gioco si presenta come una classica visual novel in stile giapponese, con i giocatori chiamati a vestire i panni di uno studente di una scuola culinaria.

Se avete familiarità con l'anime Food Wars!: Shokugeki no Soma, si tratta essenzialmente delle stesse dinamiche narrative, con la differenza che le battaglie di cucina saranno a base di pollo fritto, la specialità delle celebre catena di fast food del Kentucky.

Superando una serie di sfide, i giocatori dovranno ingraziarsi il "colonnello Sanders", personaggio chiaramente ispirato ad Harland Sanders, il fondatore di KFC.

Stando alle informazioni riportate sulla pagina Steam del gioco, I Love you Colonel Sanders è atteso in uscita su PC il 24 settembre. Nell'attesa, vi lasciamo alla visione del trailer del gioco riportata in cima alla notizia.