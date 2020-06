KFConsole, la next gen 4K e 120 FPS con forno incluso: la proposta di KFC!

Il futuro nel gaming non è affidato soltanto a Sony e a Microsoft: è pronta ad entrare in campo, ovviamente solamente in chiave ironica, anche Kentucky Fried Chicken!

Universalmente nota come KFC, la multinazionale del pollo fritto ha infatti scelto di cavalcare l'onda della next gen con una simpatica iniziativa affidata ai propri canali social ufficiali. Il colosso della ristorazione fast-food, potete verificarlo in calce, propone un innovativo concept hardware, chiaramente di prossima generazione per la portata della sua carica innovativa.

Stiamo parlando della KFConsole, di cui è stato pubblicato un teaser trailer dall'account Twitter di KFC. Tra le feature proposte dalla console, troviamo il supporto alla risoluzione 4K e ad un framerate saldamente ancorato ai 120 FPS. Non manca inoltre la volontà di abbracciare il cross-platform senza distinzioni di utenza, ma, soprattutto, non possiamo non citare la vera killer app dell'hardware, che include al suo interno un forno adatto alla cottura di un pollo. Evocativo e irresistibile il raffinato slogan scelto per far entrare il prodotto ne cuori - o gli stomaci? - di tutti gli appassionati: "Power Your Hunger".



Inutile dire che, ovviamente, non stiamo (purtroppo?) parlando di una proposta concreta, ma di una simpatica trovata pubblicitaria: cosa ne pensate, avreste voluto affiancare una KFConsole a PlayStation 5 e Xbox Series X?