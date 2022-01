Khaby Lame in GTA 5 grazie a una mod, il TikToker italiano sbarca su Grand Theft Auto

La mod Khaby Lame per GTA 5 è stata pubblicata lo scorso mese di settembre ma solo negli ultimi giorni sembra essere diventata virale grazie ad una serie di post su Reddit, Twitter, ResetERA e NeoGaf.

In particolare è un breve video ad aver destato le attenzioni del pubblico, nella clip in questione si vede un personaggio spaccare il finestrino di una vettura per poi ovviamente rubarla, ed è qui che interviene Khaby sottolineando con il suo tipico gesto come esista una soluzione migliore: sparare direttamente al vetro, per risparmiare preziosi secondi. Chiaramente la mod non è ufficiale o in alcun modo approvata da Rockstar Games o dallo stesso Khaby.

Nei mesi scorsi Khaby Lame è stato protagonista degli spot di Xbox Series S, grazie ad una partnership con Microsoft il TikToker è comparso nelle pubblicità della piccola console next-gen promuovendo giochi come Rocket League e Fortnite, solamente per citarne alcuni.

Khaby Lame ha oltre 100 milioni di follower su TikTok e può vantare numeri da capogiro anche su Instagram dove la sua popolarità è schizzata alle stelle nel corso del 2020 e 2021. Khaby Lame ha anche recitato con Will Smith e chissà il 2022 cosa riserverà ad uno dei TikToker più famosi deel mondo.