Kia Laners a Milan Games Week: nuovo SUV EV9 e sessioni di training di LoL con Macko

Kia sarà a Milan Games Week x Cartoomics 2023, all'interno dello stand Everyeye.it (padiglione 13, piazzola C14) dal 24 al 26 novembre troverete ad attendervi con EV9, il nuovo SUV Kia 100% elettrico della casa coreana. Ma non solo, perché Kia ha organizzato anche sessioni di gioco e training di League of Legends per il pubblico, insieme al team Macko Esports.

Kia Laners Hub ti aspetta a Milan Games Week & Cartoomics a Fiera Milano Rho, dal 24 al 26 novembre presso lo stand di Everyeye, dove sarà possibile scoprire EV9, il nuovo SUV Kia 100% elettrico, giocare e seguire sessioni di training su League Of Legends, con il Team Macko e i coach ufficiali della squadra campione del PG Nationals Summer Split di LoL e autrice di un ottimo quarto posto agli EMEA Masters Summer la scorsa estate. Le sessioni di training di LoL con i Macko sono disponibili nelle seguenti fasce orarie:

Venerdì 24 novembre dalle 15:00 alle 17:00

Sabato 25 novembre dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Domenica 26 novembre dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00

Sul sito Laners.gg potete prenotare la vostra sessione di gioco con Macko Esports, l'attività di training è completamente gratuita per i visitatori, la disponibilità dei posti è limitata, ricordatevi che la prenotazione non garantisce l’accesso a Milan Games Week e Cartoomics, per entrare in fiera dovrete comunque acquistare il regolare biglietto.