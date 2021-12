Kickstarter apre alla blockchain: il sistema di crowdfunding diventa decentralizzato

Kickstarter ha annunciato di voler passare alla blockchain. La compagnia continuerà a fornire i suoi principali servizi a creatori e backer, ma il sistema di raccolta fondi si baserà su un protocollo open source che "creerà essenzialmente una versione decentralizzata delle funzionalità principali di Kickstarter".

Per questa iniziativa, Kickstarter ha scelto Celo, che afferma di essere una blockchain pubblica a emissioni zero, come base per il nuovo protocollo. Insieme creeranno un'organizzazione indipendente, per la quale Kickstarter PBC - la società che gestisce l'omonima piattaforma di crowdfunding - fornirà finanziamenti e nominerà un consiglio di amministrazione.

Kickstarter ci ha tenuto a sottolineare come le possibilità attualmente offerte dalla sua piattaforma di crowdfunding rimarranno inalterate: "In qualità di utente, che tu sia un creatore o un backer, l'esperienza di Kickstarter con cui hai già familiarità rimarrà la stessa. Non 'vedrai' il protocollo, ma trarrai beneficio dai suoi miglioramenti. I backer possono continuare a utilizzare le normali carte di credito e di debito per partecipare alle campagne e i creatori possono continuare a ricevere valuta normale per realizzare i loro progetti".



Per quanto riguarda le motiviazioni che hanno spinto a questo cambiamento, la compagnia rimane momentaneamente sul vago. L'intento generale, comunque, è quello di "permettere alle persone di realizzare i propri progetti ovunque", e viene inoltre aggiunto che: "Dal momento che tutti sono invitati a contribuire al protocollo e a partecipare all'ecosistema, emergerà una gamma più ampia di buone idee su come trasformare in meglio il crowdfunding. Di conseguenza, i progetti più creativi, alla fine, troveranno gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno". Nei prossimi giorni, Kickstarter pubblicherà un libro bianco, ovvero un documento ufficiale in cui verranno approfonditi tutti gli ulteriori dettagli.

Come da auspicio del CEO di EA Andrew Wilson, le blockchain si fanno strada nell'industria videoludica in modo sempre più marcato.